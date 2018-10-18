В Кольцово сравнили достоинства Чайковского, Бажова, Демидова и Татищева

Сегодня представители уральской общественности в Кольцово обсудили предварительный список знаменитостей, имя которых может получить свердловский аэропорт.

Как рассказал РИА «Новый День» один из участников дискуссии, директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, спикеры высказали несколько предложений. Среди них – писатель Павел Бажов, композитор Петр Чайковский, заводчик Демидов, основатель Екатеринбурга Василий Татищев, маршал Георгий Жуков. В ближайшее время на сайте Общественной палаты должно быть открыто голосование.

Сам Гагарин считает, что аэропорт Кольцово должен носить имя Павла Бажова. «Демидовы – это целая династия, непонятно, в честь которого из них предлагается назвать аэропорт. А если в честь всей династии – то почему Демидовы, а не, например, Строгановы? Если говорить о Татищеве – то почему не де Геннин? Петр Ильич Чайковский, великий русский композитор, прожил на Урале один год и восемь месяцев, и больше его с нами ничего не связывает. Более того, в своих письмах он не очень хорошо отзывался об Алапаевске. Когда-то Евгений Енин предлагал имя диктора Левитана. Но я считаю, что не совсем правильно давать аэропорту имя человека, который приезжал сюда по службе. Павел Бажов – это имя, которое ни у кого не вызовет негатива или каких-то дополнительных толкований. Он создал мифологию Урала, которая уходит вглубь веков», – считает эксперт.

Напомним, Общественная палата России запустила 11 октября конкурс на присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Приоритет отдается знаменитым людям, которые исторически связаны с регионом, при этом не рассматриваются имена политиков последних ста лет. На первом этапе варианты имен будут собирать региональные общественные палаты, затем к процессу присоединятся граждане России. С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Завершится конкурс финальным голосованием, когда любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.18

Мэрия Екатеринбурга проиграла очередной суд по торгам на автобусные маршруты. / У лисы из Екатеринбурга наконец-то будет секс. Спасибо тюменцам. / Депутаты узаконят букву «ё» в названиях более 50 свердловских муниципалитетов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»