Аэропортам не будут присваивать имена политиков, живших в последние сто лет

В интернете появился сайт «Великие имена России», где сообщается об идее назвать 45 российских аэропортов в честь знаменитых людей. В проекте также рассматривается екатеринбургский аэропорт Кольцово. На Среднем Урале инициатива уже вызвала большой резонанс в соцсетях.

Инициатором конкурса о присвоении дополнительных наименований аэропортам выступает Общественная палата РФ. По словам секретаря палаты Валерия Фадеева, в качестве вариантов могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием. Приоритетным критерием должна быть историческая связь с данной территорией. При этом в качестве имен-претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков, живших в последние 100 лет.

Таким образом, назвать Кольцово в честь первого президента России Бориса Ельцина и первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, как предлагали некоторые екатеринбуржцы, будет невозможно. Бурные споры вызывает также имя последнего российского императора Николая II, который вместе с семьей был расстрелян в Екатеринбурге.

Первый этап конкурса продлится до 21 октября. За это время региональные общественные палаты проведут публичные обсуждения с участием представителей общественных организаций. По их итогам будут сформирован первичный список имен-претендентов для названия местных аэропортов. В списке может быть от трех до десяти имен.

На втором этапе (22-28 октября) жители регионов смогут добавить свои варианты имен, но в расширенный список попадут лишь те, которые будут предложены более чем 500 участниками.

С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Завершится конкурс финальным голосованием, когда любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Отмечается, что в реализации проекта будут задействованы более десяти тысяч участников движения «Волонтеры Победы».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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