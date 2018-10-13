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Суббота, 13 октября 2018, 14:48 мск

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Губернатор Свердловской области высказался за сохранение названия Кольцово

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался за сохранение названия аэропорта Екатеринбурга.

«А мне нравится название «Кольцово». Какое-то оно теплое, уютное и родное. И еще сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу – домой», – написал глава региона в своем инстаграме.

Напомним, на прошлой неделе с идеей переименования екатеринбургской воздушной гавани выступил Владимир Мединский, а на днях был запущен конкурс по выбору нового имени для Кольцово. Между тем о переименовании речи не идет. По крайней мере, пока. Если инициатива пройдет, то Кольцово получит дополнительную приставку, как это принято в Европе. Например, международный аэропорт Римини имени Федерико Феллини или международный аэропорт Белграда имени Николы Теслы. Однако в соцсетях запустили акцию «Не трогайте Кольцово».

Екатеринбург, служба информации

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