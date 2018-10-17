Губернатор «высказался до конца» и поддержал переименование аэропорта Кольцово

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что поддерживает идею о присвоении аэропорту Екатеринбурга имени знаменитого соотечественника. Хотя четыре дня назад глава региона писал в соцсетях, что ему нравится название Кольцово.

«Я уже высказался по этому поводу, но, очевидно, не до конца. Я за то, чтобы аэропорт Кольцово сохранил название, но и за то, чтобы общественность решила, чье имя ему присвоить. Звучат разные варианты: Чайковский, Бажов, Демидов – это предстоит людям решить. Знаю, что общественная палата сегодня активно собирает предложения, чтобы у нас был аэропорт Кольцово имени одного из великих земляков», – цитирует Куйвашева департамент информационной политики. Так губернатор ответил на вопрос директора Оперного театра Андрея Шишкина во время заседания оргкомитета по проведению Года театра в Свердловской области.

Напомним, общественная палата России запустила 11 октября конкурс на присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Приоритет отдается знаменитым людям, которые исторически связаны с регионом, при этом не рассматриваются имена политиков последних ста лет. На первом этапе варианты имен будут собирать региональные общественные палаты, затем к процессу присоединятся граждане России.

С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Завершится конкурс финальным голосованием, когда любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Отмечается, что официальные названия аэропортов будут сохранены, но к ним добавят имена выдающихся личностей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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