В соцсетях запустили акцию «Не трогайте Кольцово»

В екатеринбургских группах в социальных сетях запустили акцию «Не трогайте Кольцово».

«Объединение пабликов «Интересный Екатеринбург» призывает не переименовывать аэропорт Кольцово. Это название нравится горожанам, имеет свою историю. Зачем тратить деньги из-за смены названия. Иностранцы летят не в Кольцово, а в Екатеринбург. Учитывая, что у нас один аэропорт, для них название значения не имеет. Призываем присоединиться к онлайн акции протеста и проинформировать о ней своих родных и друзей. Нужно сказать НЕТ в социальных сетях! Распространяйте эту запись, пишите, что вы против, у себя на страничках. Нас должны услышать», ‒ гласят посты с хештегом #ЗаКольцово.

Речь идет об инициативе Общественной палаты РФ по присвоению 45 аэропортам России новых имен известных людей. Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе с идеей переименования екатеринбургской воздушной гавани выступил Владимир Мединский, а два дня назад был запущен конкурс по выбору нового имени для Кольцово.

Между тем, речи о переименовании не идет. По крайней мере, пока, отмечает «Новый День». Если инициатива пройдет, то Кольцово получит дополнительную приставку, как это принято в Европе. Например, международный аэропорт Римини имени Федерико Феллини или международный аэропорт Белграда имени Николы Теслы.

Екатеринбург, служба информации

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