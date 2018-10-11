Кольцово и еще 44 российских аэропорта все же хотят переименовать – уже запущен конкурс названий

В России стартовал конкурс по переименованию аэропортов. Инициаторами выступили Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности. «Путем народного голосования определить имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек», ‒ говорится в описании конкурса.

Напомним, что на прошлой неделе высказывание министра культуры РФ Владимира Мединского на заседании Общественной палаты РФ взорвало екатеринбургские соцсети. Он предложил переименовать Кольцово в Екатеринбурге и Большое Савино в Перми, потому что «никто не может вспомнить» их названия. Одни выступали против, другие – за, третьи предлагали возможные варианты, как может называться аэропорт в уральской столице.

Пока что проголосовать за какое-то новое имя для екатеринбургского аэропорта Кольцово нельзя. «По результатам публичных обсуждений в каждом регионе формируется первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Жители городов-участников конкурса могут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени на сайте. В ходе социологических опросов определятся тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» на сайте, в социальных сетях, отправкой СМС-сообщения, а также заполнив анкету в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и железнодорожных вокзалах», ‒ говорится в условиях конкурса.

Добавим, что ранее в холдинге «Аэропорты регионов», в структуру которого входит и аэропорт в Екатеринбурге, заявили, что не возражают против нового имени для Кольцово, если только это будет выбор граждан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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