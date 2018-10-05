Предложение Мединского о переименовании аэропорта Кольцово поссорило екатеринбуржцев

Накануне министр культуры России Владимир Мединский предложил переименовать аэропорт Екатеринбурга. Такое заявление он сделал на круглом столе в Общественной палате РФ. «Никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми и Екатеринбурге», – заявил Мединский, уточнив, что один из аэровокзалов может носить имя Василия Татищева.

В Екатеринбурге новость сразу стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Многие уральцы высказались негативно в адрес министра и его предложения. «Чего за мода, называть все подряд именами тех, кого в мире никто не знает и знать не будет?» – пишет в фейсбуке хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Бывший кандидат на пост главы города Дмитрий Москвин устроил голосование на своей странице в соцсети, предложив подписчикам два варианта, чьим именем можно было бы назвать аэропорт в Екатеринбурге. В честь Павла Бажова или Николая II. С результатом 83 % сейчас побеждает первый. «Urals Rock Airport. И все сигналы только в исполнении Бутусова, Самойловых, Сан Саныча, Монеточки, Сансары и др. Аэропорт Уральского рока», ‒ позднее написал Москвин.

Предложения о том, как и в честь кого назвать аэропорт, вызвали весьма бурные обсуждения в соцсетях. Кроме Бажова и последнего царя, звучали имена Ельцина, Росселя и летчика Бахчиванджи.

Многих предложение Мединского вовсе удивило, поскольку оно вряд ли будет когда-нибудь одобрено. «Постановка вопроса, конечно, удивительная. Каким образом и на каком основании все собрались аэропорт переименовывать? Государственный чиновник выдвигает идею переименования объекта, который является частным бизнесом», ‒ написал в фейсбуке экс-руководитель пресс-службы Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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