Путин и Сталин против Есенина и Лермонтова – названия для Кольцово от пассажиров аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

Со вчерашнего дня в екатеринбургском аэропорту, который пока еще называется просто Кольцово, работает пара волонтеров ‒ молодые люди проводят опрос пассажиров о том, какое имя присвоить уральской воздушной гавани. Инициатива, напомним, принадлежит министру культуры РФ Владимиру Мединскому и Общественной палате России, которые решили, что 45 аэропортам в стране нужны новые имена.

Как рассказали «Новому Дню» сами волонтеры, примерно половина респондентов не в курсе спорной затеи ОПРФ. Другие уже наслышаны о ней. Впрочем, как убедились сегодня журналисты, пассажирам Кольцово, по большому счету, все равно, как называется аэропорт, а наводящие вопросы волонтеров и ограничения, которые наложили организаторы конкурса, только сбивают с толку респондентов.

Пассажиры о новом имени Кольцово

«Это может быть имя политического деятеля или культурного. Только желательно из прошлого века», ‒ объясняет волонтер пассажирке и ее сыну, которые хотели предложить имя уральского футболиста, но потом передумали и выбрали поэта Сергея Есенина.

Другие две дамы тоже остановили выбор на культуре. «За кого голосовали?» ‒ спросили журналисты. «За Путина!» ‒ ответили те. «То есть аэропорт Кольцово имени Путина?» ‒ уточнили у них. «Нет, почему? Имени Лермонтова».

Мужчины же как раз предпочитали политиков и государственных деятелей. Один из них вспомнил Екатерину Великую, Петра Первого и Иосифа Сталина, остановившись, впрочем, на последнем варианте. Другой выбрал вариант – Александр Невский. Третий посчитал, что логично назвать главный свердловский аэропорт именем Бориса Ельцина, но после добавил: «Мне вообще все равно, лишь бы летать было безопасно».

Так же ответила и еще одна пассажирка Кольцово. Лишь один из участников опроса заявил, что не знает, откуда взялось нынешнее название аэропорта, а заодно раскритиковал тюменское Рощино и самарский Курумоч. «Даже космическим кораблям дают имена», ‒ прокомментировал он.

Добавим, волонтеры будут собирать предложения по поводу нового имени Кольцово каждый рабочий день, с десяти утра до шести вечера, вплоть до 8 ноября в терминалах аэропорта и в здании Общественной палаты Свердловской области (ул. Малышева, 101). По итогам этого этапа сформируют лонг-лист имен. В свою очередь, из него выберут три самых популярных с помощью голосования, а уже после будет выбран победитель.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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