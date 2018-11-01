Для Кольцово определили список знаменитостей: четыре политика, два писателя и один полководец

Общественники определили десять кандидатов для доименования аэропорта Кольцово в рамках проекта «Великие имена России». В честь одного из них воздушная гавань Екатеринбурга будет названа в декабре этого года.

Как сообщается на сайте конкурса, список был сформирован на основе поступивших предложений. В него вошли уральские писатели Павел Бажов и Дмитрий Мамин-Сибиряк, император Петр I, один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, заводчик Акинфий Демидов, маршал Георгий Жуков, изобретатель радио Александр Попов, композитор Петр Чайковский, первый президент России Борис Ельцин, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Из представленных десяти кандидатов будет сформирован шорт-лист, он будет определяться социологическими опросами. В окончательный список войдут только три имени претендентов. Финальное голосование состоится с 12 по 30 ноября на сайте проект, в нем могут принять участие все желающие. По итогам конкурса имя-победитель будет присвоено аэропорту Кольцово. При этом отмечается, что юридическое название воздушной гавани не изменится.

Напомним, конкурс «Великие имена России» запустила Общественная палата РФ. Проект направлен на присвоение 45 международным аэропортам страны имен известных соотечественников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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