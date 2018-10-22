Открыта площадка по сбору имен, достойных аэропорта Кольцово

С сегодняшнего дня в Общественной палате Свердловской области принимают от граждан предложения по именам знаменитых людей, в честь которых свердловчане хотели бы назвать аэропорт Кольцово.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОП СО, предложения принимаются с 22 октября по 8 ноября, с 10:00 до 18:00 в рабочие дни, в холле первого этажа здания по адресу: ул. Малышева, 101. По результатам сбора предложений будет сформирован список имен-претендентов для последующего голосования и выявления трех имен-победителей, из которых будет определено имя, которое будет присвоено аэропорту Кольцово.

Напомним, Общественная палата России запустила 11 октября конкурс на присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Приоритет отдается знаменитым людям, которые исторически связаны с регионом. На прошлой неделе в аэропорту прошел круглый стол, на котором известные горожане высказали собственные предложения. Звучали имена писателя Павла Бажова, композитора Петра Чайковского, отца города Василия Татищева, промышленника Демидова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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