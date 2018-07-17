Проектант аэропорта Сабетты взялся за терминал Нового Уренгоя

Выбран проектировщик строительства пассажирского терминала и аэродрома аэропорта Нового Уренгоя. Это проектный институт «Красаэропроект». Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе УК «Аэропорты Регионов» (её «дочка» является инвестором реконструкции – прим.ред.). Судя по информации на официальном сайте компании, эта же структура проектировала аэропорт в Сабетте.

Сейчас идёт стадия предпроектной подготовки: это выбор конструктивных, технологических и инженерных решений в соответствии с архитектурной концепцией, которая была представлена руководству Ямала. Гендиректор УК Евгений Чудновский сообщил, что «затем будет подготовлена схема генплана с перспективой развития аэропорта Нового Уренгоя и проектная документация по строительству нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома». Ранее сообщалось, что на разработку проекта отведён год – стройка начнётся летом 2019 года.

Тот проект, который ранее был презентован британской компанией Ttwelve Architects – это лишь концепция. Бюро из Лондона, которое её подготовило, также разработало мастер-план аэровокзала. Он предполагает увеличение площади нового терминала в перспективе и создание международного терминала. «На привокзальной площади перед новым терминалом появятся краткосрочная и долгосрочная парковки вместимостью 200 и 300 машиномест соответственно», – рассказывают в пресс-службе УК «Аэропорты регионов». Кроме того, аэровокзал получит телескопические трапы и десять стоек регистрации.

Вместе с этим УК «Аэропорты Регионов» заключила ещё несколько контрактов с архитекторами на разработку интерьеров аэропорта, в том числе, залы повышенной комфортности или VIP-залы.

Напомним, аэропорт Нового Уренгоя будет модернизирован по схеме концессии. Правительство Ямала передаёт его в аренду инвестору на 30 лет. Партнёром властей стала компания «Уренгойаэроинвест». Концессиионер должен построить терминал и отремонтировать взлётные полосы. Объём инвестиций в проект – порядка 7,2 млрд рублей.

Закрывать воздушную гавань газовой столицы на время ремонтных работ не планируется.

фото – аэропорт Сабетта. сайт «Красаэропроект»

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 17.07.18

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