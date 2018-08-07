Аэропорт Нового Уренгоя пропускает на борт опасные предметы

Сотрудники аэропорта Нового Уренгоя на досмотре не заметили опасный предмет у пассажира в багаже. Нарушения нашла транспортная прокуратура.

«В мае 2018 года на борт воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новый Уренгой – Тюмень, допущен пассажир с колюще-режущим предметом в ручной клади (нож складной)», – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. Там посчитали, что «Новоуренгойский объединённый авиаотряд» не принял меры по недопущению проникновения на борт предметов, запрещённых к перевозке. Аэропорт оштрафовали на 10 тыс. рублей. Получить комментарии предприятия пока не удалось.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, Новоуренгойский аэропорт переживёт ремонт – он будет передан в концессию компании «Аэропорты Регионов». В 2019 году должна начаться стройка. Изменится терминал, будут модернизированы взлётные полосы. Общий оъём инвестиций в проект – порядка 7,2 млрд рублей. «Уренгойаэроинвест» (аффилированный с УК «Аэропорты Регионов») – уже закупает оборудование для обнаружения опасных взрывчатых веществ и трапы для воздушной гавани.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что разрабатывать проект аэропорта Нового Уренгоя будет проектный институт «Красаэропроект». Архитектурную концепцию аэровокзала подготовила ранее британская компания Ttwelve Architects.

Вместе с этим весной 2018 года стало известно, что пост гендиректора аэропорта покинул Евгений Гапошко, который руководил предприятием 34 года. Его место занял Юрий Кострулин.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 07.08.18

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