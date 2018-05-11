Уволен директор аэропорта Нового Уренгоя, критиковавший концессию с «Реновой»

В Новом Уренгое сменили главу аэропорта города. Место Евгения Гапошко, который в общей сложности проработал в аэропорту 34 года, занял один из руководителей «Новоуренгойского объединенного авиаотряда» Юрий Кострулин.

«Гапошко уволен с 25 апреля. Это решение собственника», – пояснил «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией. Не исключено, что причиной смены директора стали разногласия главы аэропорта с собственником (правительство ЯНАО).

По данным «Нового Дня», Гапошко критиковал условия концессионного соглашения между властями Ямала и компанией «Аэропорты Регионов» (входит в ГК «Ренова») на строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса. В частности, бывший директор аэропорта настаивал на полной реконструкции взлетно-посадочных полос. По его словам, они изначально сконструированы неправильно, без учета розы ветров.

Сейчас «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга, направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов. Как сообщает «Ъ», в том числе, ГК просит изменить инвестсоглашение и продлить сроки строительства аэропорта в Новом Уренгое.

Евгений Гапошко. Фото: Правительство ЯНАО

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 11.05.18

Министр Соколов и бывший топ-менеджер Дерипаски договорились в Салехарде о стройке железной дороги. / Авиакомпания «ЮТэйр» закончила первый квартал с убытками. / В правительстве Ямала рассказали, зачем взяли на службу бывшего начальника отдела полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»