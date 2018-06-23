Артюхов рассказал, что случится с аэропортом Нового Уренгоя в сентябре

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в субботу, 23 июня, работает в Новом Уренгое. Глава автономии участвовал в совещании по реконструкции аэропорта газовой столицы, который должен быть модернизирован по схеме концессии. Дмитрий Артюхов сообщил, что строительные работу в аэропорту начнутся летом 2019 года.

«Заключаются контракты на проектирование как взлётно-посадочной полосы, так и нового пассажирского терминала. Год даётся, как мы и планировали, на проектирование, чтобы со следующего лета приступить к активному строительству», – цитируют в пресс-службе главы автономии слова Дмитрия Артюхова.

Напомним, на время ремонтных работ закрывать аэропорт не будут. Объём инвестиций в проект – порядка 7,2 млрд рублей. Модернизировать порт будет ООО «Уренгойаэроинвест» (входит в Группу компаний «Ренова»).

В правительстве добавили, что несколько дней назад, 18 июня, департамент транспорта получил мастер-план развития аэропорта для согласования. Инвестор начнёт управление воздушной гаванью в сентябре 2018 года. «Все сотрудники аэропорта сохранят свои рабочие места без ухудшения условий труда», – обещают в администрации округа.

Ранее агентство «Новый День» публиковало проект воздушной гавани газовой столицы – его разработала английская компания.

Финансировать работы будет «Газпромбанк». Перед началом работ по реконструкции на предприятии сменился директор – теперь аэропорт возглавляет Юрий Кострулин.

«Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя будет оснащён тремя телескопическими трапами и 10 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность увеличения площади нового терминала и создания сектора для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок, вместимостью 200 и 300 машиномест соответственно», – рассказывали ранее в холдинге «Аэропорты регионов».

Дмитрий Артюхов в Новом Уренгое встретился с главой Иваном Костогризом и посетил спортивные объкты. Фото – правиельство ЯНАО

Новый Уренгой, служба информации

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