Прибыл слишком рано: в Новом Уренгое не смог сесть самолет из-за чистки аэродрома

В аэропорту Нового Уренгоя не смог сесть самолет из-за того, что на аэродроме чистили снег. Об этом сообщил Рен-ТВ. Речь идет о рейсе из Тюмени. Издание не указывает дату происшествия, однако в силовых структурах агентству «Новый День» сообщили, что ЧП произошло 27 марта 2019 года (обвновлено в 12:48). .

Как сообщили агентству «Новый день» в аэропорту, в период прибытия самолета на аэродроме действительно работала техника. «Уборка полосы проводилась в штатном режиме по технологическому графику согласно заранее согласованному плану полетов и в соответствии с метеоусловиями (мокрый снег). Самолет прилетел в зону ожидания раньше запланированного времени, технике требовалось еще несколько минут для доочистки полосы, поэтому борт был отправлен на второй круг», – рассказали представители компании.

Посадка прошла успешно. Обратно самолет вылетел по расписанию.

Получить комментарии уральского следственного управления СКР на транспорте не удалось. По телефону пресс-службы никто не ответил.

Аэропортом Нового Уренгоя управляет компания «Уренгойаэроинвест», входящая в холдинг «Аэропорты Регионов». Она является партнером правительства округа по ГЧП и должна реконструировать аэровокзал и аэродром газовой столицы.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 28.03.19

Госпредприятие Ямала, где нашли коррупцию, получит в ведение новый замгубернатора. / На Ямале назначен новый прокурор. / В Ноябрьске на пепелище нашли погибшего с проломленной головой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»