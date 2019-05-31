Путин переименовал аэропорты Тюменской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении имен аэропортам городов страны. Голосование прошло еще в 2018 году. Немногие понимали, для чего это нужно и что повлечет переименование. В указе президента говорится, что объектам присвоены имена тех людей, у которых есть особые заслуги перед Отечеством.

Согласно указу президента от 31 мая 2019 года, аэропорту Нового Уренгоя присвоено имя Ивана Губкина, академика, который считается основателем геологии. Порт сейчас находится в процессе реконструкции – его по схеме концессии должна модернизировать компания «Уренгойаэроинвест». Губернатор округа также участвовал в кампании по переименованию, но он высказывался за другой вариант – он поддержал имя Сабита Оруджева.

Аэропорт Нижневартовска назовут именем Виктора Муравленко, которого называют советским организатором нефтяной и газовой промышленности.

Аэропорт Сургута будет назван в честь первооткрывателя югорской нефти Фармана Салманова.

Тюменскому аэропорту Рощино официально присвоено имя Д.И.Менделеева. Как сообщал «Новый День», кроме имени Дмитрия Менделеева обсуждались варианты назвать тюменский аэропорт именем писателя Петра Ершова или нефтяника Виктора Муравленко. В пользу имени Менделеева высказывался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Осенью 2018 года, во время голосований по поводу присвоения нового имени аэропорту Рощино, оскандалился молодежный портал Тюменской области. В ноябре «Мой портал» разместил комикс сомнительного содержания. По сюжету комикса, Менделеев, Ершов и Муравленко летят на конкурс «Великие имена России» и думают, кто из них более достоин, чтобы его именем назвали аэропорт. В процессе они спорят. Заканчивается спор словами Менделеева: «Я – великий ученый-химик, и если бы не я, то люди никогда не смогли бы изучать нефть и не придумали бы то, под чем вы писали свои сказки». После этого ученый выдувает за борт воздушного судна и Ершова, и Муравленко.

Против присвоения нового имени Рощино выступал известный тюменский краевед, экс-заместитель начальника РУ ФСБ по Тюменской области Александр Петрушин. Он высказывал опасения, что новое наименование потребует больших затрат для изменения не только вывесок, но и информационных материалов и указателей, которые относятся к аэропорту.

Ямал. Другие новости 31.05.19

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