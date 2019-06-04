«Рощино» рассказал, что станет с ним после переименования в аэропорт Менделеева

Внешний вид тюменского аэропорта «Рощино» не поменяется в связи с присвоением воздушной гавани имени ученого-химика Дмитрия Менделеева. Все, что планирует сделать руководство аэропорта – открыть тематическую выставку, посвященную ученому, сообщили в пресс-службе «Рощино».

«В связи с присвоением аэропорту «Рощино» имени Д.И. Менделеева, в аэропорту будет организована тематическая постоянная выставка, посвященная научной и государственной деятельности Д.И. Менделеева, – сообщили в пресс-службе. – Вопрос об ее организации пока вынесен на обсуждение».

Фасад и оформление здания меняться не будут. В надписи на фасаде аэропорта имя Дмитрия Менделеева также не появится.

Вместе с этим в аэропорту Нового Уренгоя, которому добавлено имя Ивана Губкина сообщили, что оставят вопрос о доименовании аэропорта без ответа. Там не стали уточнять, изменится ли внешнее или внутреннее убранство порта, появится ли имя Губкина на фасаде и сколько на это потребуется средств.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.06.19

Самолет «Ютэйр» вернулся во Внуково, когда в салоне выпали маски. / Кобылкин ликвидирует управление Росприроднадзора по УрФО. / В Тюмени фитнес-клуб обманул клиентов и вывез тренажеры из зала. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»