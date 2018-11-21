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Среда, 21 ноября 2018, 12:12 мск

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Молодежный портал тюменского правительства намекнул, что Менделеев достоин «Рощино», потому что помог изобрести наркотики (ФОТО)

Фото Pixabay

Молодежный информационный портал Тюменской области сделал «наркоманский» комикс про переименование аэропорта «Рощино». На странице проекта «Мой портал» в соцсети «Фейсбук» размещен графический рассказ, в котором великий химик Дмитрий Менделеев выбрасывает с борта самолета поэта Петра Ершова и нефтяника Виктора Муравленко.

По сюжету комикса, Менделеев, Ершов и Муравленко летят на конкурс «Великие имена России» и думают, кто из них более достоин, чтобы его именем назвали аэропорт. В процессе они спорят – Муравленко говорит, что он великий организатор нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири», а Ершов – что он великий поэт, написавший сказку «Конек-Горбунок». Заканчивается спор словами Менделеева: «Я – великий ученый-химик, и если бы не я, то люди никогда не смогли бы изучать нефть и не придумали бы то, под чем вы писали свои сказки». После этого ученый открывает люк самолета и Виктора Муравленко с Петром Ершовым выдувает за борт воздушного судна.

Комикс сопровождается ссылкой на официальную страницу конкурса «Великие имена России». В число 45 аэропортов РФ, для которых предлагается выбрать имя кого-то из знаменитых россиян, входит и тюменский аэропорт «Рощино». На данный момент на народное голосование вынесены кандидатуры уроженца Тобольской губернии, великого химика, автора периодической таблицы элементов Дмитрия Менделеева, уроженца Ишима, поэта, писателя, автора сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова и организатора нефтегазовой отрасли Западной Сибири Виктора Муравленко.

В пользу имени Дмитрия Менделеева уже высказались губернатор региона Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук. На данный момент кандидатура великого химика побеждает и во всенародном голосовании.

«Мой портал» – проект, реализуемый на территории Тюменской области с 2010 года. Проект «ориентирован на инициативную молодежь и ее потребности». «Работа молодежного ресурса в первую очередь опирается на раскрытие для молодежи ценностей здорового и активного образа жизни, формирует любовь к культуре и стремление к развитию», говорится на сайте проекта.

Согласно данным из открытых источников, учредителем «Моего портала» является АНО «Агентство современных коммуникаций». В свою очередь, единственным учредителем АНО «АСК» является Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Получить пояснения от главы Департамента –Павла Белявского – не удалось – он не ответил на звонок корреспондента «Нового Дня», сообщение в мессенджере также осталось непрочитанным.

В редакции «Мой портал» заявили, что не усматривают в комиксе намека на то, что автор периодической системы химических элементов Менделеев помог человечеству изобрести наркотические вещества. «Насколько всем известно, Менделеев придумал не запрещенные препараты, а крепкий спиртосодержащий напиток. Возможно, там есть подтекст, но который выносится только на рассуждение публики – насколько вам позволяет ваше видение подумать, под чем они [писатель Ершов] могли находиться. Собственно только это и может найти там отражение», – сказала «Новому Дню» старший медиаменеджер Ирина Урбант. По ее словам, комикс прислал в редакцию некий автор и его сочли «неплохой в творческом плане, интересной работой».

«Я вижу лишь хорошую работу иллюстратора», – резюмировала Урбант и на уточняющий вопрос о том, под чем же все-таки, по ее версии, писал сказки Петр Ершов, ответила: «под хорошим настроением».

Стоит отметить, что сразу после разговора с корреспондентом «Нового Дня» комикс был удален со страницы молодежного проекта. Он провисел там 18 часов и не получил ни одного лайка.

Фото – скрины со страницы проекта «Мой портал» в Фейсбуке

Тюмень, служба информации

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