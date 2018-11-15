Губернатор Моор назвал имя для Рощино, которое ему нравится, и натолкнулся на непонимание

Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул жителям области, за какой вариант имени для аэропорта Рощино нужно голосовать. Он опубликовал в своём инстаграме обращение, в котором назвал имя, которое нравится ему самому. «Для всех жителей Тюменской области будет честью возвращаться домой и встречать гостей в аэропорту имени Менделеева. Принимайте участие в финальном этапе голосования на сайте великиеимена.рф», – написал глава региона в четверг, 15 ноября 2018 года. Имя Дмитрия Менделеева – это один из трёх вариантов фамилий, которые вышли в финал для тюменского аэропорта. Помимо него тюменцам на выбор предлагают имена автора сказки «Конек-Горбунок» Петра Ершова и Виктора Муравленко.

Александр Моор заметил, что имя учёного-химика хотят присовить аэропортам и других городов. Он в своём обращении заявил, что Менделевв родился в Тюменской области и провёл детство в Тобольске. Пост главы Тюменской области г-на Моора в инстаграм вызвал реакцию тех, кто вообще против переименования аэровокзала. «Мне было хорошо возвращаться в аэропорт Рощино. К чему это всё?». «Рощино красивее звучит и привычнее», – написали тюменцы губернатору. Он на эти реплики пока не ответил.

Финальное голосование за дополнительное имя для аэропорта продлится до 30 ноября 2018 года.

Напомним, помимо переименования Рощино вскоре ждёт реконструкция. «Новапорт», который управляет аэровокзалом, объявил поиск подрядчика. В обновлённом аэропорту будет специальный комплекс для ВИП-пассажиров и губернаторов, причём проектировщикам предписали непременно сделать так, чтобы такие «элитные» пассажиры никогда не пересекались с простыми пассажирами аэропорта.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.11.18

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