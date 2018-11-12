На имя, которое тюменцы выбрали для «Рощино», претендуют еще два аэропорта

Определились три имени-претендента для тюменского аэропорта «Рощино». В финал вышли автор сказки «Конек-Горбунок» Петр Ершов, который родился в Ишимском уезде, родившийся в Тобольске ученый-химик Дмитрий Менделеев и организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко.

Стоит отметить, что на имя Дмитрия Менделеева кроме «Рощино» претендуют еще два аэропорта – московский «Шереметьево» и воздушная гавань Набережных Челнов «Бегишево».

Финальное голосование за дополнительное имя для аэропорта продлится до 30 ноября 2018 года. С сегодняшнего дня каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования.

Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Тюмень, служба информации

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