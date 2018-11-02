Аэропорт Рощино закажет проект нового здания с терминалом для VIP пассажиров и губернаторов

Аэропорт Рощино в Тюмени начал обновление: компания заказала набор мебели для бизнес-зала и проект нового здания аэровокзала. Ранее «Новапорт», который сейчас управляет комплексом, анонсировал реконструкцию. Уже готова архитектурная концепция будущего аэровокзала. Известно, что в составе нового здания будет вип-терминал для «пассажиров особых категорий», сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы госзакупок. Аэропорт является базовым для авиакомпаний властей тюменской «матрёшки» «Ямала» и «Ютэйра».

Проект реконструкции аэропорта Рощино обойдётся заказчику в 180 млн рублей – такова максимальная сумма контракта на сайте госзакупок. Итоги выбора подрядчика появятся в конце ноября 2018 года. Согласно материалам закупки, фасад не изменится – «принято решение использовать основные композиционные приемы фасадов существующего здания, который сохранит узнаваемость здания аэровокзала. За прообраз и стилевое направление приняты мотивы крыла самолета и темы неба существующего комплекса».

Техзадание на разработку проекта включает в себя несколько этапов. Первый: инженерные изыскания и разработка проектной документации. Второй: сопровождение в период согласований и экспертизы. Третий: разработка дизайн-проекта интерьеров для общественных зон и VIP/CIP (повышенной комфортности) залов. Четвёртый этап – сопровождение заказчика в период выбора генподрядчика.

В техзадании внимание уделено комфорту вип-пассажиров. Проектировщик должен предусмотреть устройство ВИП сектора (включая губернаторский), бизнес-сектора (отдельно для авиакомпании, отдельно для аэропорта). Кроме того, исполнителю нужно сделать проект таким образом, чтобы потоки VIP-пассажиров не пересекались с остальными пассажирами.

Нужно предусмотреть и коммерческие площади: 10 процентов аэровокзала должно быть отдано под магазины, ещё 10 процентов – кафе, кроме того, нужны рекламные площади на пути следования пассажиров.

Что касается мебели для бизнес-зала – это ближайшая перспектива. Вероятно, она появится в терминале уже в этом году, так как поставщик будет выбран до конца ноября. Максимальная цена контракта – 440 тыс. рублей. В набор входит стол для переговоров, тумба из дуба, 16 кресел из матовой кожи, 6 кожаных кресел для отдыха, три журнальных столика.

Ранее агентство «Новый День» также сообщало, что выбран подрядчик по проектированию гостиницы в «Рощино» – это компания из Москвы ABD architects.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.11.18

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