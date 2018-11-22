Реконструкцией Рощино займётся проектировщик Шереметьево

Проект реконструкции аэропорта Тюмени «Рощино» разработает компания «АССМАНН Бератен + Планен». Именно она победила в конкурсе, который проводила компания «Новапорт», которая сейчас управляет комплексом. Об этом говорится в документах торгов, опубликованных вечером 21 ноября, сообщает агентство «Новый День».

Компания «АССМАНН Бератен + Планен» имеет немецкие корни. В конкурсе она предложила выполнить проект Рощино за 159 млн рублей – это на 20 млн рублей ниже, чем максимальная цена, обозначенная заказчиком. Как сообщается в материалах о компании, в начале работы в России проектировщик разработал проект аэропорта Шереметьево в Москве. В числе проектов предприятия также – аэропорт Кневичи во Владивостоке, Южный в Ростове-на-Дону, в Хабаровске – Новый.

Всего в конкурсе по отбору проектировщиков для тюменского порта было четыре участника. Самую низкую цену предложил «Ленаэропроект» – 90 млн рублей.

Напомним, новый проект Рощино должен предусмотреть отдельный корпус для ВИП-пассажиров и губернаторов. А также площади для размещения магазинов, кафе и рекламные площади. Сроки подготовки документации – до 27 декабря 2019 года. Аэропорт является базовым для авиакомпаний властей тюменской «матрёшки» «Ямала» и «Ютэйра». Более того, терминал по-прежнему находится в собственности регионов. Агентство «Новый День» 12 ноября отправляло запрос в пресс-службу правительства Ямала с вопросом, согласована ли реконструкция Рощино чиновниками округа. Ответа на него ещё не поступило.

Архитектурная концепция обновлённого Рощино уже была представлена в документации, так что тюменцы могут примерно судить, каким будет комплекс после ремонта.

Тюмень, служба информации

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