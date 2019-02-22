Проект реконструкции аэропорта Рощино подорожал на 10 млн рублей. Работы будут стоить не 159 млн рублей, а 169,7 млн рублей. Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок 21 февраля 2019 года. Заказчик – «Аэропорт Рощино» (акционер – структура «Новапорта») и исполнитель – «Ассман Бератен + Планен» заключили допсоглашение, которое оговаривает удорожание работ, сообщает агентство «Новый День». Причина роста стоимости не указана.

В документах говорится, что контракт проектировщики начали исполнять 3 декабря 2018 года. Между тем агентство «Новый День» уже сообщало, что проектирование расширения аэропорта Рощино ведется без согласования собственников имущества – Ямала и Тюменской области. Ранее депимущества Тюменской области сообщил, что «никаких решений в отношении развития аэропорта не принято».

Документация на проектирование опубликована. Структуры «Новапорта» хотели бы снести здание багажного отделения и возвести на его месте вип-терминал. До сих пор неясно, на какие деньги будут расширять аэропорт – на этот вопрос не смогли ответить в тюменском правительстве и администрации Ямала, а в компании «Аэропорт Рощино» проигнорировали запрос агентства.

Сейчас все имущество Рощино принадлежит компании «Терминал Рощино». Ее учредителями являются Ямал (41 процент) и Тюменская область (57 процентов). Еще около двух процентов принадлежат авиакомпании «Ямал».

Тюмень, Салехард, служба информации

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