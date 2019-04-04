Аэропорт Рощино отчитался о рекордной прибыли

По итогам 2018 года тюменский аэропорт «Рощино» показал чистую прибыль почти в 864 млн рублей – на 51 млн больше, чем в позапрошлом году. По сравнению с 2017 годом прибыль выросла на 6,3%, сообщается на официальном сайте АО «Аэропорт Рощино».

Согласно бухгалтерскому отчету компании, общий доход в 2018 году составил 2 млрд 279 млн рублей против 2 млрд 77 млн в 2017 году (рост на 10,6%). 98,3% доходов аэропорта получены от основной, авиационной, деятельности. Расходы аэропорта выросли не столь значительно – только на 8%. При этом управленческие расходы компании выросли на 10,4% – до 140 млн рублей.

На оплату труда сотрудников аэропорт потратил почти 451 млн рублей – почти на 12 млн больше, чем годом ранее.

При этом активы акционерного общества за 2018 год уменьшились в 4,5 раза – на 829,5 млн рублей. Это было вызвано уменьшением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Так, долгосрочные вложения уменьшились в 23,6 раза.

Дебиторская задолженность «Рощино» увеличилась на 19,4% – по итогам года контрагенты были должны «Аэропорту Рощино» почт 94 млн рублей.

АО «Рощино» принадлежит ООО «Новапорт». Владелец озвучил планы расширения аэропорта за счет строительства второго терминала, которое должно быть завершено к 2023 году.

Тюмень, служба информации

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