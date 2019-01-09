Тюменское правительство не разрешало реконструкцию Рощино

Тюменские власти не согласовывали реконструкцию аэропорта «Рощино». В депимущества Тюменской области сообщили, что «никаких решений в отношении развития аэропорта не принято». Об этом в ответ на официальный запрос агентства «Новый День» в конце декабря 2018 года сказал замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев.

Этот ответ противоречит действиям компании «Аэропорт Рощино» (акционером которой является «Новапорт»). Дело в том, что эта фирма, управляющая аэропортом, уже выбрала проектировщика для обновления аэровокзала (сумма контракта – 160 млн рублей). Проект должна выполнить компания «АССМАНН Бератен + Планен». Описаны и основные изменения – это, например, снос багажного отделения и появление на его месте вип-терминала. Известно, что на реконструкцию нового аэровокзала оператор хочет потратить примерно пять млрд рублей. Почему «Новапорт» решил начать обновление без официального решения правительства – неясно. На чьи деньги будут расширять аэропорт – тоже непонятно. В компании не посчитали нужным ответить на официальный запрос агентства.

В департаменте имущества Тюменской области не смогли сказать ничего о финансировании реконструкции. «На поставленные агентством «Новый День» вопросы в настоящее время дать однозначные ответы не представляются возможным, поскольку никаких решений в отношении развития и реконструкции аэропорта «Рощино» не принято. <…> Правительство Тюменской области рассматривает вопрос о возможности расширения и реконструкции аэровокзального комплекса, а также варианты финансово-правовой модели их реализации», – говорится в письме замгубернатора Андрея Киселева.

Напомним схему управления и владения аэропортом. Имущество Рощино принадлежит компании «Терминал Рощино». Ею владеют регионы – Ямал и Тюменская область. Фирма сдает в аренду всю недвижимость управляющей компании – «Аэропорт Рощино» (ее владельцем является офшор, аффилированный с холдингом «Новапорт»).

Ранее собеседники агентства «Новый День» рассказывали о разногласиях между регионами-владельцами аэропортовой инфраструктуры и компанией «Новапорт».

Ни Ямал, ни Тюменская область в официальных ответах так и не пояснили, каким образом «Новапорт» разработал схему реконструкции со сносом багажного отделения, если этот снос никто из чиновников не разрешал.

Тюмень, служба информации

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