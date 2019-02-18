Губернатор Артюхов взял в администрацию Ямала главу федерального ведомства

В администрацию Ямала перешел глава управления Росреестра Андрей Кудрявцев. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил его первым замдиректора имущественных отношений. К обязанностям новый чиновник приступает в понедельник, 18 февраля 2019 года, сообщается на сайте правительства округа.

Согласно официальной справке, г-н Кудрявцев окончил Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1996 году в Кургане в должности инструктора общественного объединения «Курганский союз потребителей». Спустя три года перешел на работу главным специалистом в областную регпалату. В 2011 году приехал на Ямал, где возглавил окружное управление Росреестра.

Департамент имущественных отношений Ямала возглавляет Олеся Швагер. На 2019 год в программе приватизации округа никаких значимых предприятий или имущества пока не значится. Однако ранее агентство «Новый День» сообщало о планах ямальских властей акционировать ГУП «Ямалгосснаб». Кроме того, неясны перспективы приватизации пакета аэропорта Рощино в Тюмени. Ранее власти Ямала хотели передать его авиакомпании «Ямал», но передумали. У Тюменской области и Ямала нет единой позиции по поводу развития этого объекта. Более того, многие изменения, которые проводит новый управленец «Новапорт», также неоднозначны.

Непонятной остается ситуация с пакетом акций самой авиакомпании «Ямал» (порядка двух процентов находится в собственности банкротящейся компании «Фоника»).

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.02.19

В Тюменской области на треть выросло число самоубийств. / «Газпромбанк» даст шесть миллиардов на мост через Пур. / Обнародованы тайные телефонные переговоры надымских чиновников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»