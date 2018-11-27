Организатор скачек, близкий к семье Острягина, готовит приватизацию одиозного ГУПа Ямала

Убыточный ГУП «Ямалгосснаб» могут реформировать и акционировать. Эта компания занимается досрочным северным завозом, регулярно получает бюджетные субсидии и известна «серыми схемами». Приватизацией, судя по всему, займётся нынешний директор госпредприятия – близкий к семье экс-губернатора Ямала Анатолия Острягина Владимир Жадовский. При этом в ходе процедуры акционирования ГУПу могут простить 1,2 млрд бюджетного кредита.

Нанять бухгалтеров

Как стало известно агентству «Новый День», 22 ноября 2018 года директор «Ямалгосснаба» Владимир Жадовский заключил договор с ООО «Сибирская консалтинговая компания» для сопровождения процедуры приватизации предприятия. Стоимость работ – 400 тыс. рублей. Чуть ранее «ЯГС» отдал этой компании ещё 350 тыс. рублей за услуги бухгалтерии. В пресс-службе правительства Ямала не ответили на вопрос о том, почему чиновники сами не могу провести процедуру приватизации. Там добавили, что решение об акционировании ещё не принято окончательно. Между тем, согласно договору, который есть на официальном сайте госзакупок, консалтеры должны сверить имущество ГУП «Ямалгосснаб», подлежащее приватизации, разработать устав новой организации – акционерного общества и сопровождать эмиссию акций.

Акционировать и простить долги

В договоре с консалтерами указывается, что решение о целесообразности акционирования ГУПа должно быть принято до 10 декабря 2018 года. Включение предприятия в план приватизации должно произойти до 15 декабря.

При этом планируется, что в 2020 году может быть осуществлена эмиссия акций. За счёт выкупа ценных бумаг Ямал погасит бюджетный кредит ГУП «Ямалгосснаб». Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, на текущий момент сумма задолженности – 1,2 млрд руб.

Известно, что в сентябре 2018 года из окружного бюджета «ЯГС» получил 800 млн рублей на покрытие долгов. При этом убытки его составили по итогам 2017 года 189 млн рублей. Убыточность ГУПа – не новость. Предприятие работает в минус последние несколько лет. При этом несколько лет назад по факту финансовых манипуляций было возбуждено уголовное дело, судьба его неизвестна – силовики отказываются её комментировать.

Управлять

Владимир Жадовский, который возглавляет ГУП с 20 ноября 2018 года, прибыл на Ямал из Барнаула. Какой-то период он был зхаместителем директора «ЯГС». В Барнауле г-н Жадовский был хорошо известен как директор компании «Российские ипподромы». Кроме того, он возглавля фирму «Казачья станица» (фирма по разведению крупного рогатого скота), которой владеют члены семьи экс-заместителя губернатора Ямала Анатолия Острягина.

В пресс-службе правительства Ямала сообщили, что Владимир Жадовский «временно» назначен на должность гендиректора, пока идёт конкурс. Когда закончится конкурс – неясно.

Агентство «Новый День» будет следить за развитием событий.

Салехард, служба информации

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