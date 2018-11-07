В Тюмени дочку бывшего замгубернатора продвинули во власть

Тюменские единороссы обновили состав политсовета регионального отделения партии. На конференции в среду, 7 ноября, в состав политсовета были включены 10 новых партийцев.

В политсовет вошли глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный, сын генди⁠ректора Антипинского НПЗ бизнесмен Алексей Лисовиченко и директор завода «Стеклотех» Елена Острягина, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТРО «Единой России». Напомним, Острягина – дочь бывшего замгубернатора ЯНАО Анатолия Острягина. Ее предприятие «Стеклотех», большая часть которого принадлежит кипрскому офшору, только что получило льготы из Тюменского бюджета – его со скандалом освободили от уплаты налога на имущество.

Остальные шесть новых членов политсовета «ЕР» представляют муниципальные отделения партии юга Тюменской области и являются руководителями администраций сельских поселений или чиновниками районных администраций. Напомним, на последней конференции ТРО «Единой России» из регионального политсовета партии был исключен экс-глава города Тюмени Дмитрий Еремеев. Это произошло после того, как Еремеев устроил ДТП, в котором погибли два человека, но смог избежать уголовного преследования, вызвав общественное возмущение.

Тюмень, служба информации

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