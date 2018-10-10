Тюменские власти освободят от налогов компанию дочки бывшего замгубернатора Ямала

Тюменские власти расширят список предприятий, освобожденных от уплаты налога на имущество. Туда внесут производителей пива и стеклотары. Такие поправки к закону «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.» депутаты облдумы должны принять на заседании 18 октября. Речь идет о пивоварах, чья проектная мощность выше 10 млн декалитров в год, и компаниях по производству стеклянной тары с проектной мощностью не менее 300 млн бутылок в год. В думе не смогли пояснить, какие конкретно предприятия входят в список.

«Заседание бюджетного комитета состоится за два часа перед началом заседания думы, то есть в 8 часов 18 октября. Материалы находятся в обработке, мы с ними пока не знакомились», – пояснил «Новому Дню» депутат Николай Токарчук. Он предположил, что одним из получателей льгот станет ООО «Стеклотех», поставляющий бутылки для правительственного водочного завода «Бенат». Согласно открытым данным, компания на 20 процентов принадлежит дочери бывшего замгубернатора ЯНАО Анатолия Острягина Елене Острягиной. Остальные 80 – у кипрского офшора. В июле фамилия олигарха Острягина появилась в медиаповестке в связи со скандалом – у семьи пытались конфисковать старинный замок в Германии, который был приобретен за 12 млн евро. Зачем столь состоятельным бизнесменам помогать бюджетными деньгами – неясно. Однако тюменские власти уже не первый год поддерживают предприятие с корнями на Кипре. Так, 2011 в году «Стеклотех» был полностью освобожден от налога на имущество, затем был переведен на пониженную ставку.

В департаменте финансов Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать необходимость расширения перечня льготников. «Законопроект только что внесен в думу, депутатский корпус его еще не видел, поэтому комментировать его пока будет не совсем корректно», – считает замдиректора департамента Михаил Таранов. Он попросил направить в пресс-службу губернатора официальный запрос. «Могу лишь сказать, что в законопроекте предусмотрены две категории. Все налогоплательщики, попадающие под эти категории, налоговыми льготами могут воспользоваться. Перечень налогоплательщиков заранее не известен, но предположить его можно», – сказал Таранов.

Напомним, в октябре 2017 года облдума приняла закон о льготах для ряда категорий налогоплательщиков. Согласно документу, от налога на имущество полностью освобождены переработчики углеводородного сырья методом пиролиза (проект «Сибура»), резиденты зон экономического развития, компании, эксплуатирующие объекты обращения с отходами на основании концессиональных соглашений (предприятия, связанные с энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым), строители оздоровительных комплексов (вероятно, Аквапарк Владимира Шевчика), производители водки (завод «Бенат») и т.д.

Если депутаты 18 октября одобрят внесение поправок в закон, то к этому перечню добавятся пивовары и производители стеклотары. Они не будут платить налог на имущество за 2018, 2019 и 2020 годы. Изменения повлекут за собой выпадение доходов областного бюджета в размере 65 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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