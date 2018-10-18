Тюменские власти обещали жителям много качественного пива

Тюменские депутаты и чиновники схлестнулись в жарком споре из-за налоговых льгот для двух региональных предприятий – завода «Очаково» (производит пиво) и «Стеклотех» (производит стеклотару). Дискуссия случилась на очередном заседании 18 октября 2018 года в тюменской думе, сообщает агентство «Новый День». Инициатором льгот стал губернатор Тюменской области Александр Моор. Парламентская оппозиция заявила, что для бюджета и населения неочевидна выгода от поддержки этих производителей. Тем более, что бутылки выпускает дочь бывшего замгубернатора Ямала. А рост объёмов производства пива не вписывается в антиалкогольную концепцию. Однако, как известно, парламентское большинство в думе принадлежит «Единой России», поэтому льготы были одобрены. Главные аргументы: Тюмень получит много денег от акцизов на алкоголь и люди всё равно пили и будут пить.

После презентации законопроекта (ранее о нём подробно писало агентство «Новый День», в нём есть и другие льготники) преференции попытался обосновать замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. Он сообщил, что чиновники вправе реализовывать программы по выпуску алкогольной продукции. Более того, тюменские власти намерены подписать документы, чтобы «зафиксировать объём выпускаемой продукции» на «Очаково». То есть, запретить им снижать производство пива.

Этот ответ не устроил депутата от ЛДПР Михаила Селюкова, который заявил, что аргументов он не увидел. Его поддержала коммунист Тамара Казанцева. «Мы «Стеклотеху» каждый год даём льготы, но чем предприятие лучше других – мне непонятно. Я думаю, если люди выпьют меньше пива, будет лучше, а не хуже. А вот 65 млн рублей, которые мы теряем из-за льготы, могли бы принести пользу. Например, сельское хозяйство, где мы до сих пор не дотируем подсобные хозяйства по литру молока. Закон абсолютно ни к чему», – расстроено заметила парламентарий.

Замглавы депфина г-н Таранов был вынужден расширить объяснения. По его словам, «Очаково» выпускает пиво высокого качества. «Эти предприятия уникальны. «Стеклотех» обладает уникальными технологиями, постоянно модернизирует производство, обновляет линейку продукции. «Очаково» – один из немногих производителей слабоалкогольной продукции без участия иностранного капитала. Второе – это высококачественная продукция. Я разделю вашу озабоченность: местами у нас отсутствует высокая культура отношения с алкоголем. Смею вас заверить: если производить продукцию в Тюменской области перестанут, то ассортимент на полках снижен не будет. Тюменские производители – это работодатели и налогоплательщики. Объём рабочих мест по рассматриваемым предприятиям – порядка 600. Объём налоговых платежей по совокупности превышает 500 млн рублей. Это производители подакцизных товаров – то есть налог тут же поступает в бюджет, как только продукция производится», – сказал Таранов.

Поддержать регионального чиновника решил единоросс Юрий Конев, который привёл в пример завод по производству водки «Бенат», который купили тюменские власти и теперь оплачивают его рекламные кампании. «Мы выручили «Бенат». Можно было бы и его закрыть, и «Очаково», если бы люди перестали пить. Мы закроем свои предприятия, а «Красное и белое» придёт к каждому подъезду»,– эмоционально выразил протест народный избранник.

В дискуссию с оптимистичным предложением ворвался справедливоросс Владимир Пискайкин, который предложил освободить от налогов всех пивоваров, чтобы у мелкого и среднего бизнеса было больше шансов на развитие.

Опасения многих решился высказать ещё один оппозиционер Артём Зайцев. Он усомнился в качестве тюменского пива. «Мы не понимаем, из чего производится этот продукт, у нас нет качественного пива. При этом у нас есть с вами есть большая проблема – пивной алкоголизм. Да, это налоги, рабочие места. Но алкоголизация населения на очень высоком уровне находится. Другое дело, если мы получим продукт, который будет качественно отличаться, а не просто появится больше пива», – сказал народный избранник. Он возмутился тем, что такой сложный и неоднозначный вопрос как налоговые льготы вынесли на комитет буквально перед заседанием – для этого депутатов собрали в 8 утра сегодня, 18 октября. То есть как следует изучить законопроект никому не удалось.

Тему с алкоголизацией продолжил Михаил Селюков. «С 2013 года на уровне федерации идёт ужесточение антиалкогольного законодательства. <…> Мы предлагаем преференции компаниям с понятными аффилированными лицами, игра идёт в двойные ворота. Потому что мы льготу по транспортному налогу отменяем и говорим, что денег нет. Надо поддерживать тех, кто производит реальную продукцию, а не тех, кто спаивает население. Но, если бы были более чётки обоснования, как например, в Красноярском крае, это другое дело», – сказал г-н Селюков.

В этот момент не выдержала замгубенатора Татьяна Крупина, которая заявила, что «нужно расставить акценты». «Законопроект позволит сохранить тюменский филиал «Очаково» – это первое и это принципиальное. Если говорить об этом налогоплательщике – сумма доходов, которая останется у этого налогоплательщика – 16 млн 700 тыс. рублей. Льгота гарантирует ежегодный объём поступлений в акцизах – 350 млн рублей. Не будем поддерживать – лишимся этой суммы», – напугала депутатов чиновник.

Она предложила выехать на обсуждаемые предприятия и там провести комитет по бюджету. После одобрения спикера и вице-спикера Андрея Артюхова прения кончились, депутаты проголосовали «за» принятие льгот для «Стеклотеха» и «Очаково».

Тюмень, служба информации

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