Мэрия Тюмени экономит деньги для компаний депутата и бывшего мужа замгубернатора

Тюменская городская дума 31 октября одобрила льготы по налогу на землю для ряда предприятий, в том числе фирмы экс-супруга заместителя губернатора и депутата областной думы. Общая сумма выпадающих доходов городского бюджета после преференций – 7,9 млн рублей, сообщает агентство «Новый День».

Полностью от уплаты налога на землю освобождены владельцы логистических комплексов. В Тюмени за льготой обратилась одна такая компания – ООО «ТюменьЛогоЦентр». Инвестсоглашение с правительством области фирма заключила в 2016 году. Общая сумма её вложений – 1,5 млрд рублей. В сентябре 2017 года открыли логистический центр. До 2020 года «ТюменьЛогоЦентр» организует дополнительный склад. Сумма налоговой льготы для предприятия на 2019 год -1,4 млн рублей.

Согласно базе данных, конечный владелец «ТюменьЛогоЦентр» – известный тюменский предприниматель Владимир Шевчик, экс-супруг первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик.

50-процентную льготу по налогу на землю получит филиал «УГМК-Сталь», который строит металлургический завод по производству металлопроката из стального лома. В 2019 году предприятие намерено вложить в завод 374,6 млн рублей.

Также освобождение от уплаты налога на землю в 2019 году получат фирмы, которые строят или управляют спортобъектами. За предоставлением льготы обратилось ООО «Спортивные объекты». Бюджет потеряет более 2,5 млн рублей, помогая этой конторе. Согласно базе данных, конечным владельцем является Ирина Чемезова, а ранее в числе совладельцев был известный тюменский бизнесмен, депутат областной думы Олег Чемезов. Компания «Спортивные объекты» зарегистрирована там же, где и принадлежащая Олегу Чемезову УК «Партиком».

На заседании городской думы у депутатов не возникло вопросов о предоставлении налоговых льгот перечисленным компаниям. Народные избранники единогласно одобрили продление для них «налоговых каникул».

Напомним, областная дума не так давно также поддержала решение губернатора области о предоставлении льгот крупным бизнесменам. В том числе заводу «Очаково», заводу «Бенат», заводу «Стеклотех», который на 20 процентов принадлежит дочери бывшего замгубернатора ЯНАО Анатолия ОстрягинаЕлене Острягиной.

Тюмень, служба информации

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