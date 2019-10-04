Тюменские власти подарят бизнесу почти 5 млрд рублей

Бюджет Тюменской области в 2020 году потеряет минимум 4,7 млрд рублей на налоговых льготах для предприятий, работающих в регионе. На такую сумму правительство намерено оказать господдержку бизнесу, – говорится в законопроекте, внесенном в областную думу губернатором Александром Моором.

В 2020 году, в также в плановом периоде 2021 и 2022 годов преимущества в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога традиционно получат нефтяники, энергетики, производители пива.

Например, налог на имущество организаций не надо платить переработчикам углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена («Запсибнефтехим», проект Сибура), производителям водки (завод тюменских властей «Бенат»), строителям объектов инфраструктуры для размещения логистических комплексов («ТюменьЛогоЦентр», конечный владелец экс-муж замгубернатора Владимир Шевчик), компаниям, которые занимаются строительством и эксплуатацией объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений. В Тюменской области это ООО «ТЭО», контролируемое уральскими энергоолигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Кстати, мусорный оператор также будет освобожден от транспортного налога.

Сохранятся льготы для индустриальных парков, держателей инвестиционных проектов, резидентов зон экономического развития, организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт и т.д.

В правительстве отмечают, что налоговые льготы (за исключением держателей инвестпроектов), предоставляются при условии их эффективности. Компании должны дать письменное согласие на предоставление налоговыми органами сведений, необходимых для проведения оценки эффективности предоставленных преференций по запросам финансового органа Тюменской области.

«Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития области», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В мае 2019 года стало известно, что тюменский бюджет ощутил падение сборов. Глава регионального УФНС Татьяна Чалилова рассказала депутатам облдумы, что одной из причин падения являются налоговые преференции для ряда предприятий. По ее словам, в том числе из-за нулевой ставки для производителей пива и стеклотары, поступления налога на имущество снизились более, чем на 11%.

Напомним, в регионе действуют налоговые льготы для производителей алкоголя и завода «Стеклотех» (принадлежит принадлежит семье бывшего замгубернатора ЯНАО Анатолия Острягина). Когда из-за них развернулась дискуссия в думе и региональные чиновники пообещали, что недостающие платежи вернутся через другую строку доходов в областной бюджет.

Тюмень, служба информации

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