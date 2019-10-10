Тюменские власти пытаются спасти пивзавод от закрытия

Тюмень (Новый День, служба информации) Тюменская область вновь предоставила налоговые льготы производителю пива и безалкогольных напитков – заводу «Очаково». С помощью преференций чиновники пытаются сохранить на территории региона предприятие, которое может быть закрыто.

Вопрос о налоговых льготах для «Очаково» поднял 10 октября на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы депутат от ЛДПР Артем Зайцев. Парламентария заинтересовало, какой эффект дали налоговые льготы, которые уже были предоставлены предприятию в прошлом году.

И.о. директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов сообщил, что добиться существенного прироста поступления акцизов не удалось. Чиновник подчеркнул, что «рынок пива сжимается» во всей России.

По словам Таранова, сейчас комбинат «Очаково», филиалом которого является тюменский завод, решает вопрос о сокращении филиальной сети. Налоговые льготы призваны спасти от закрытия тюменский завод. «На настоящий момент это наш вклад, чтобы производство оставалось на территории тюменской области», – заявил Таранов.

Всего Тюменская область намерена предоставить в 2020 году налоговых льгот крупным предприятиям на сумму более 4,5 млрд рублей. Среди получателей льгот «СИБУР» , региональный оператор по обращению с коммунальными отходами компания «ТЭО» и Антипинский НПЗ. По словам Таранова, общая сумма инвестиций, которые сделали в экономику региона получатели льгот, составила около 900 млрд рублей, на предприятиях созданы 15 тысяч рабочих мест.

Тюмень. Другие новости 09.10.19

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