Тюменский бюджет ощутил падение сборов от льгот для «Стеклотеха» и «Очаково»

Тюменские налогоплательщики задолжали более 16 млрд налогов и страховых взносов. При этом сборы НДФЛ снизились на 22%. Такие данные прозвучали на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутатам тюменской областной думы в четверг, 16 мая 2019 года.

Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам в Тюменской области по итогам первого квартала 2019 года составила 16 млрд 348 млн рублей. Это на 252 млн руб меньше, чем в первые три месяца 2018 года. Всего тюменским налоговикам удалось собрать в консолидированный бюджет РФ 46 млрд 762 млн рублей – на 8% больше, чем за тот же период предыдущего года. За вычетом платежей за медицинское, социальное и пенсионное страхование бюджет пополнился на 31 млрд 898 млн руб, почти на 1,8 млрд больше, чем годом ранее. Казна Тюменской области получила из этих денег более 18,5 млрд руб.

Большая часть этих денег – налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Граждане заплатили государству более 8,3 млрд руб, что на 22% меньше, чем в первые три месяца 2018 года. Как объяснила членам комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы начальница УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова, причина такого падения – разовые платежи НДФЛ в первом квартале 2018 года в размере 3,3 млрд руб, которых не было в этом году. Если не считать эти платежи, в первом квартале 2019 года было собрано на 13% больше НДФЛ, чем годом ранее.

Начали действовать налоговые льготы для производителей алкоголя и завода «Стеклотех», из-за которых развернулась дискуссия в думе. Тогда региональные чиновники обещали, что недостающие платжи вернутся через другую строку доходов в областной бюджет. Льготы повлияли на сборы.

Снизились поступления налога на имущество – более, чем на 11%. Произошло это за счет налога на имущество организаций и земельного налога. Причина, кроме одноразового платежа одного из налогоплательщиков в 2018 году, в действующей нулевой ставке налога для производителей пива и стеклотары, сообщила Чалилова.

Напомним, что на прошлой неделе в Тюмени была осуждена за превышение полномочий бывшая начальница УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова. Она договорилась с директором Антипинского НПЗ о перечислении 600 миллионов рублей НДС, которые завод не должен был платить. Толкнула Зыкову на преступление, как она сама заявила в суде, недостаточная собираемость налога в регионе во втором квартале 2015 года. Региональное управление просто не сумело выполнить план по сбора налога, «спущенный» из ФНС России.

Тюмень, служба информации

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