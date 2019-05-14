В Тюмени вынесен приговор главному налоговику Тамаре Зыковой

В Тюмени 14 мая суд вынес приговор экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой. Обошлось не только без реального лишения свободы, но даже без условного, о чем просило гособвинение. Суд приговорил бывшего налоговика к незначительному штрафу в размере 50 тыс. рублей и запрету занимать должности госслужбы на два года с учетом отсутствия отягощающих обстоятельств и явки с повинной.

Тамара Зыкова признала свою вину и возместила ущерб, причиненный бюджету в размере 1 млн 88 тысяч рублей. Арест на автомобиль «Мерседес» и земельный участок, принадлежащие Зыковой, снят, – передает корреспондент «Нового Дня».

Напомним, Зыкова обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

«По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику», – рассказали в прокуратуре фабулу дела.

Именно эту версию «Новый День» озвучил еще в апреле 2018 года. Речь идет об Антипинском НПЗ. Зыкова добилась от предприятия повышенной выплаты НДС и по итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии на общую сумму 8 млн рублей.

Тюмень, Михаил Калянов

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