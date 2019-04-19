В Тюмени начнется суд над главным налоговиком: раскрыта фабула преступления Зыковой

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело в отношении бывшего руководителя регионального УФНС Тамары Зыковой. Зыкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

«По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику», – рассказали в надзорном ведомстве фабулу дела.

Именно эту версию «Новый День» озвучил еще в апреле 2018 года. Речь идет об Антипинском НПЗ. Зыкова добилась от предприятия повышенной выплаты НДС и по итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии.

Как сообщает прокуратура, речь идет о сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей досталось Зыковой. Хотя первоначально источники агентства, близкие к правоохранительным органам, сообщали, что главный налоговик получила около 8 млн рублей.

Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области. Стоит отметить, что санкция ч.1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказания от небольшого штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.04.19

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