Экс-глава тюменской налоговой Тамара Зыкова рассказала, зачем пошла на преступление

Гособвинение запросило для экс-главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В ходе заседания суда 13 мая представитель прокуратуры отметил, что преступление, совершенное Зыковой, заслуживает наказания, связанного с реальным лишением свободы, однако свою роль сыграли положительные характеристики и заслуги подсудимой. Кроме того, Тамара Зыкова полностью признала свою вину и погасила ущерб, причиненный государству (в размере 1 млн 88 тыс. рублей).

Свои действия бывший руководитель УФНС объяснила не желанием получить премию, а сложной ситуацией со сбором налогов в регионе в 2015 году.

По ее словам, она фактически «взяла в долг» деньги у Антипинского НПЗ, чтобы выполнить показатели, спущенные в Тюмень из Москвы Федеральной налоговой службой.

В конце заседания судья спросила Тамару Зыкову, есть ли у нее в настоящее время источники дохода и сможет ли она заплатить штраф, в случае, если суд его назначит. Зыкова, которая в 2017 году получила в наследство от покойного мужа компанию «Сибторговощ», ответила, что является пенсионером по старости и получает в месяц от государства порядка 20 тыс. рублей.

Приговор Тамере Зыковой зачитают 14 мая в 9 часов утра.

Напомним, Зыкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

«По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику», – рассказали в прокуратуре фабулу дела.

Именно эту версию «Новый День» озвучил еще в апреле 2018 года. Речь идет об Антипинском НПЗ. Зыкова добилась от предприятия повышенной выплаты НДС и по итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии.

Тюмень, служба информации

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