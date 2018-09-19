Арестованный экс-начальник тюменской налоговой «сдала» силовиков региона под контроль ФСБ

Экс-начальница Налоговой инспекции Тюменской области Тамара Зыкова, арестованная весной 2018 года, может избежать уголовной ответственности и отделаться судебным штрафом. Сразу два источника «Нового Дня», близких к правоохранительным органам региона, сообщили: показания, данные Зыковой против высокопоставленных силовиков на допросе в ФСБ, привели к небывалому увеличению влияния «конторы».

По словам одного из собеседников агентства, Зыкова могла дать показания, касающиеся сокрытия налоговых преступлений сотрудниками следственного комитета, прокуратуры и УМВД. Якобы Зыкова рассказала о конкретных случаях, когда УФНС направляло силовикам информацию о нарушениях налогового законодательства крупными налогоплательщиками региона, однако дела прекращались или вовсе не возбуждались, хотя имелись все основания для привлечения виновных лиц к ответственности.

В результате, по словам источника, ФСБ приобрела огромный объем информации о нарушениях закона уже силовиками региона. «Раньше в ходе расследования уголовных дел с участием РУ ФСБ взаимодействие между ведомствами осуществлялось на уровне начальников отделов, других равных должностных лиц. После «дела Зыковой» сотрудники ФСБ разве что не ногами стали открывать двери на совещания в СУ СКР по Тюменской области. И если «чекист» говорил, что надо непременно взять под стражу какого-то подозреваемого, то Михаил Богинский (экс-начальник СУ СКР по Тюменской области, ныне – главный следователь Свердловской области – прим. ред.) «брал под козырек», несмотря на возражения своих подчиненных», – говорит источник.

Отметим, что мера пресечения в отношении самой Тамары Зыковой, которую подозревали, по разным неподтвержденным данным, то ли в получении взятки, то ли в мошенничестве и превышении полномочий, была выбрана сравнительно мягкая. Главного налоговика региона посадили под домашний арест. В день города 28 июля очевидцы наблюдали Тамару Зыкову (или человека, крайне похожего на нее) прогуливающейся по городской набережной. 8 августа Зыкова ушла с поста руководителя УФНС, после чего ее и вовсе отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас, по данным источников «Нового Дня», следствие отказалось от версий о мошенничестве или взятке. Единственное, о чем идет речь – злоупотребление должностными полномочиями. «Решено, что суд над Зыковой пройдет по «сценарию Еремеева» и уголовное дело будет прекращено, приговора не будет, а сама Тамара Зыкова отделается судебным штрафом», – говорят инсайдеры.

Дело Тамары Зыковой, как и дело Дмитрия Еремеева, расследуется СУ СК РФ по Тюменской области в атмосфере строгой секретности. Никакой официальной информации ни по инкриминируемым ей преступлениям, ни по замешанным в деле лицам, нет. Источники комментируют историю лишь на условиях полной анонимности.

Стоит добавить, что смена руководителя СУ СК РФ по Тюменской области, по мнению наблюдателей, еще больше усилит влияние РУ ФСБ в регионе, что может привести к появлению громких коррупционных дел. Ни Александр Кубляков, приехавший из Твери, ни назначенный в августе 2017 года начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев, ранее работавший в Приморье и на Сахалине, с местной элитой не связаны. В качестве иллюстрации очевидцы рассказывают историю о том, как на этапе Кубка мира по биатлону в тюменской «Жемчужине Сибири» Кочнев строго осадил бывшего губернатора Якушева, который попытался вклиниться в разговор фесбшника с главным федеральным инспектором Андреем Руцинским.

Тюмень, служба информации

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