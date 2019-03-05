В Тюменской области нашли замену Тамаре Зыковой – в УФНС назначен новый глава

Татьяна Чалилова назначена 5 февраля на должность руководителя управления налоговой службы по Тюменской области. Соответствующая информация об этом появилась сегодня на официальном сайте управления.

С 9 августа 2018 года Чалилова временно исполняла обязанности руководителя в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшей начальницы управления Тамары Зыковой. В настоящее время Зыкова находится под домашним арестом. По предварительным данным, дело в отношении нее возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями. Расследование ведет УФСБ по Тюменской области.

Татьяна Чалилова родилась в селе Сорокино Тюменской области. В 1989 году окончила Тюменский сельскохозяйственный институт. В налоговых органах работает с 1995 года. С 2002 по 2008 год работала в должности заместителя руководителя межрайонной ИФНС №5 по крупнейшим налогоплательщикам, с 2013 года замещала должность начальника отдела контрольной работы по мониторингу крупнейших налогоплательщиков управления ФНС. В июле 2014 года Чалилова была назначена заместителем руководителя управления ФНС Тамары Зыковой.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.03.19

Главного тобольского гаишника перевели в Тюмень. / Губернатор Моор отдал тюменскую коммуналку амбициозному энергетику. / Генерал Алтынов: тюменская полиция получила «неуд» от МВД, сотрудники увольняются. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»