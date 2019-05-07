Суд над главным тюменским налоговиком Тамарой Зыковой требуют закрыть от прессы

Заседание по делу бывшего главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой перенесено на 13 мая. Сторона защиты потребовала сделать процесс закрытым от прессы в связи с тем, что в ходе него может быть нарушена банковская и налоговая тайны.

В своем ходатайстве адвокат Зыковой уточнил, что речь идет о документах, связанных с уплатой налогов Антипинского НПЗ, информации о счетах предприятия в банке «Открытие» и плане по взысканию НДС, спущенном из ФНС в тюменское управление налоговой службы.

Данные, которые боится разгласить сторона защиты, содержаться и в материалах следствия, и в обвинительном заключении.

Адвокат предложил закрыть процесс прямо сегодня, однако представитель прокуратуры заявил, что гособвинению необходимо выработать позицию по данному вопросу и попросил перенести заседание.

Тамара Зыкова отказалась общаться с журналистом «Нового Дня» и комментировать свое дело. Стоит отметить, что перед заседанием она обсуждала со своим адвокатом список материалов, которые можно представить суду для формирования положительного образа подсудимой.

Напомним, Зыкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

«По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику», – рассказали в прокуратуре фабулу дела.

Именно эту версию «Новый День» озвучил еще в апреле 2018 года. Речь идет об Антипинском НПЗ. Зыкова добилась от предприятия повышенной выплаты НДС и по итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 06.05.19

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