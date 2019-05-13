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Понедельник, 13 мая 2019, 10:46 мск

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Суд над главным тюменским налоговиком Зыковой будет открытым

Фото – Михаил Калянов, Новый День

Судебный процесс над экс-главой УФНС по Тюменской области Тамарой Зыковой будет открытым. Прокуратура не поддержала ходатайство адвоката Зыковой о рассмотрении дела чиновницы в закрытом режиме и судья Елена Пискулина разрешила представителям СМИ остаться в зале.

Ранее, 7 мая, прокуратура просила суд об отсрочке судебного заседания в связи с необходимостью выработать позицию по поводу закрытия заседания. Адвокат Тамары Зыковой заявил, что открытое заседание приведет к разглашению налоговой и банковской тайны Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который, по данным следствия, сначала перечислил УФНС по Тюменской области около 600 млн рублей НДС, а потом получил их обратно.

Сделано это было, по версии следствия, незаконно, а ведомство Тамары Зыковой и лично сама чиновница получили за взыскание налога материальные бонусы.

Напомним, Зыкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Тюмень, Михаил Калянов

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