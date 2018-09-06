Полпред Цуканов усомнился в порядочности главы Тюмени Дмитрия Еремеева

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 6 сентября в ходе встречи с главредами окружных СМИ прокомментировал приговор суда главе Тюмени Дмитрию Еремееву, из-за которого погибли два человека.

«Это моя личная позиция. Если нанесение вреда здоровью неумышленно – это одна история. Но я изучил дело: было нарушение правил. Если мы не сделаем прививку, люди будут думать, что все позволено. Ну, давайте пойдем за угол, треснем кого-нибудь и потом откупимся, – предложил Цуканов. – Другой вопрос – он порядочный человек? Если бы Еремеев в первый день дал интервью и все пояснил, сказал бы, что компенсирует моральный вред, что будет ждать решения суда. Он сделал это, но постфактум, когда вмешалась прокуратура. Прокуратура по моей просьбе попросила внимательно посмотреть на дело. Оно будет возвращено в суд».

Напомним, Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Ночью 24 июня его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась. Сам Еремеев остался жив. Суд приговорил спикера к штрафу в 160 тыс. рублей. По словам очевидцев, присутствовавших на суде, мать погибшего на процессе выглядела запуганной. В среду, 5 августа, стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда. Сразу после этого с заявлением выступил сам Дмитрий Еремеев, а после в СМИ обратилась мать погибшего таксиста. Женщина потребовала прекратить «лить грязь» на главу Тюмени. Сегодня в РТ вышло интервью с женой погибшего пассажира Toyota Avensis. Она осталась на руках с четырьмя детьми и беременна пятым. По ее словам, спикер выплатил ей 800 тыс. рублей, которые уже ушли на ремонт крыши дома, в котором живет семья. Еремеев с женой погибшего не встречался и не звонил ей. Тем не менее, женщина так же заявила, что не имеет к нему претензий. Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, многие сходятся во мнении, что после заявления прокуратуры кем-то была организована кампания по защите Дмитрия Еремеева.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.09.18

Полпред Цуканов анонсировал новые расследования в отношении «Корпорации развития». / «Дубровский жесткий, в этом его проблема»: полпред в УрФО рассказал о выборах в Челябинской и Курганской областях. / Аэропорт «Рощино» оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»