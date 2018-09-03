Это прецедент для УрФО: подробности суда над главой Тюмени, который устроил смертельное ДТП

Тюменский районный суд 3 августа вынес решение по делу о ДТП с участием спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева. Председатель думы отделался штрафом в 200 тысяч рублей. Он полностью признал вину и выплатил 3 млн рублей семьям погибших. Еремеев лично присутствовал на заседании, весь процесс из-за травмы спины, он слушал стоя.

«Надо сказать, что это прецедент, во всяком случае, для УрФО. Совершенно нетипичное поведение следователя, который сам вышел с ходатайством о прекращении дела и назначении судебного штрафа. Суд с ним согласился, – рассказал «Новому Дню» представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, правозащитник Максим Едрышов. – Я такого не припомню, чтобы было двое погибших, и человек отделывался штрафом, размер которого меньше месячного заработка. Говоря по-русски, это было похоже на то, что Еремеева отмазывали всеми силами».

По словам Едрышова, в суде не называлась скорость, с которой передвигался спикер гордумы, не озвучивались другие детали трагедии. На заседания суда присутствовала мать погибшего водителя Toyota Avensis. По словам правозащитника, создалось впечатление, что женщина запугана.

Напомним, председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Около полуночи его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась. Сам Еремеев остался жив и был госпитализирован с переломом позвонка грудного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двоих людей. Впоследствии служба такси «Максим» выплатила по 500 тысяч рублей близким погибших.

Тюмень, служба информации

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