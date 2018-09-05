Прокуратура и полпред Цуканов потребовали пересмотреть приговор главе Тюмени, который устроил ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Тюменской области всё-таки обжалует решение суда по делу главы Тюмени, который оказался виновником трагического ДТП – Дмитрия Еремеева. Как сообщили в надзорной инстанции 5 сентября 2018 года, прокуратура оспорит прекращение уголовного дела и назначение штрафа. О том, что дело прекращено, стало известно после судебного заседания в понедельник, 3 сентября 2018 года. Г-ну Еремееву был назначен штраф в 160 тыс. рублей по итогам расследования дела об аварии с двумя погибшими.

Кроме прокуратуры решение суда предлагает пересмотреть и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Агентству «Новый День» в аппарате чиновника сообщили, что г-н Цуканов отправил обращение в прокуратуру Тюменской области.

Накануне о деле спикера гордумы Тюмени высказался глава генпрокуратуры в УрФО Юрий Пономарёв, который отметил, что ЧП вызвало большой общественный резонанс. «В соответствии с поручением заместителя генпрокурора Юрия Пономарёва тюменская прокуратура провела проверку законности постановления Тюменского районного суда. Усмотрены основания для внесения апелляционного представления. Документ направлен в адрес суда 5 сентября», – сообщили в надзорной инстанции.

Надзорный орган предлагает вернуть дело на доследование. Документ будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.

Смертельное ДТП произошло около полуночи 24 июня 2018 года на трассе Курган-Тюмень. Автомобиль «Тойота Лэнд Круизер», которым управлял председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной «Тойота Авенсис». Находящиеся в автомобиле люди погибли. Как позднее стало известно, «Авенсис» был машиной такси.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.09.18

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