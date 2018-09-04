«Это убивает»: юристы и политики обсуждают приговор главе Тюмени

Депутаты и юристы обсуждают прекращение уголовного дела в отношении главы Тюмени Дмитрия Еремеева. Спикер гордумы, по чьей вине в страшном ДТП погибли два человека, отделался штрафом в 160 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении него суд прекратил по ходатайству следователя.

«Такое с каждым человеком может произойти, как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Но меня в этом во всем удивляет поведение следователя. Когда тот встает и ходатайствует о прекращении уголовного преследования. Это вообще нонсенс. Меня вот это убивает. Я не оспариваю решение суда, это на их совести», – говорит депутат городской думы Тюмени от КПРФ Александр Чепик.

«Решение, конечно, интересное. К сожалению, суд является высшей инстанцией. Не буду лукавить, по-человечески, наверное, это решение несправедливо по отношению к погибшим. Если кто-то захочет, может его обжаловать, – считает руководитель фракции ЛДПР в городской думе Тюмени Мурат Тулебаев. – Но я не знаю всей ситуации, не исключаю, что были смягчающие обстоятельства. Надо дождаться официального решения суда, комментария со стороны судебных органов. Может быть, у них есть что сказать обществу и горожанам».

Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Тюменской области Эрнест Валеев признался, что не читал приговор, но уверен, что он законен. «Сегодня законодательство позволяет принимать такие решения. Были внесены изменения, которые существенно расширили возможности прекращения уголовных дел по неосторожным преступлениям за примирением сторон, – сказал Эрнест Валеев «Новому Дню» – Что касается моего личного отношения, я считаю, что по делам, связанным с гибелью людей, законодатель излишне расширительно подошел к этой проблеме. Потерпевший-то уже на том свете, а его представителей, родственников, очень часто под видом возмещения ущерба, скажем так, подводят к той позиции, которую они в последующем занимают (имеется в виду примирение сторон – прим. ред.). Но законодательство сегодня это допускает».

«Не стоит забывать, что данное преступление является неумышленным, выплачивается серьезная сумма потерпевшим в качестве морального вреда, что, на мой взгляд, является основным условием для принятия подобного решения следствием, – говорит адвокат Коллегии адвокатов УрФО Артем Шабанов. – То, что погибли люди – печально, но закон позволяет такой порядок и игнорировать это нельзя. Сомневаюсь, что должность обвиняемого как-то повлияла на решение следователя. У меня в практике было прекращение уголовного дела (причинение смерти по неосторожности) в связи с примирением сторон. И никаких регалий подсудимый не имел».

По словам уральского адвоката Сергея Колосовского, формально суд поступил правильно – при наличии условий, изложенных в ст. 76.2 УК РФ, нельзя отказывать в ходатайстве о назначении судебного штрафа. «Бросается в глаза лишь размер. Могли назначить максимальный штраф – 250 тыс. рублей, но присудили только 160 тысяч. Совершенно очевидно, что пожалели человека»,– говорит адвокат. Он добавляет, что главный вопрос возникает к законодателю – как посчитать ущерб, каким образом его вообще можно измерить в случае причинения смерти?

«Ущерб в этом случае невозмещаем и, на мой взгляд, в данной категории дел нельзя применять судебный штраф, – считает Сергей Колосовский. – Кроме того, если в случае особого порядка принятия судебного решения потерпевший возразит против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное дело рассматривают в общем порядке. А здесь право потерпевшего на возражение против применения судебного штрафа вообще не предусмотрено. Это несправедливо. Считаю, что с этим можно дойти до Конституционного суда».

В любом случае, политической карьере Дмитрия Еремеева пришел конец, – констатируют политологи. «Убийство, конечно, не сознательное, тем не менее, ситуация, независимо от того, как она закончилась, ставит крест на карьере Еремеева, как субъекта публичной политики. У него нет политического будущего, он будет заниматься вещами, не имеющими отношения к политическим процессам, – прогнозирует политолог Александр Безделов. – Хотя, насколько мне известно, Дмитрий Еремеев и сам не собирался оставаться в сфере публичной политики. Еще до аварии он заявил, что не будет баллотироваться в депутаты гордумы нового созыва».

Напомним, председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Ночью его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась. Сам Еремеев остался жив. Суд приговорил спикера к штрафу в 160 тыс. рублей. По словам очевидцев, присутствовавших на суде, мать погибшего на процессе выглядела запуганной. В прокуратуре Тюменской области сказали, что проверят решение суда на законность. Если найдутся основания для внесения представления, решение будет опротестовано.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.09.18

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