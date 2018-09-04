Прокуратура проверит законность приговора главе Тюмени Дмитрию Еремееву

Прокуратура Тюменской области проверит на законность решение суда по делу спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева. Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, если будут основания для внесения представления, то решение будет опротестовано. Вместе с тем, там отметили, что Дмитрий Еремеев совершил преступление средней тяжести (ч.5 264 УК РФ), поэтому у него была законная возможность избежать уголовной ответственности.

«Согласно ст. 76 УК РФ, если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести впервые, он может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Но только в том случае если он возместил ущерб, загладил вину, – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры. – Если же по вине обвиняемого в ДТП погибли два человека, а он не примирился с пострадавшими, о прекращении дела речи идти не может. Как правило, мало кто возмещает ущерб, поэтому следователи редко выступают с ходатайством о прекращении дела».

Ранее от свидетелей процесса стало известно, что суд назначил Дмитрию Еремееву штраф в размере 200 тыс. рублей. В прокуратуре уточнили, что эта сумма не верна. На самом деле спикера приговорили к штрафу в размере 160 тыс. рублей. В следственном комитете по Тюменской области заявили, что не будут давать никаких комментариев по делу Дмитрия Еремеева.

Напомним, председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Ночью его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась. Сам Еремеев остался жив. Суд приговорил спикера к штрафу. По словам очевидцев, присутствовавших на суде, мать погибшего на процессе выглядела запуганной.

Тюмень, служба информации

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