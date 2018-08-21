Попавший в ДТП глава Тюмени выйдет на работу

Глава Тюмени Дмитрий Еремеев, попавший в ДТП, в результате которого погибли два человека, готовится выйти на работу к концу августа. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь городской думы Тюмени Сергей Путильцев.

Как выяснилось, спикер уже находится дома. «Пациент, госпитализированный после аварии, произошедшей ночью 24 июня в районе санатория «Тараскуль» на трассе Курган – Тюмень, давно выписан из стационара», – подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения области. В думе об этом еще не знают. И.о. председателя гордумы Тюмени Николай Романов уверен, что Дмитрий Еремеев все еще в больнице. Он не смог уточнить, когда председатель думы появится на рабочем месте.

«Я же не доктор. Он еще не выписался, раз его на работе нет еще», – отметил и.о. главы Тюмени. Он добавил, что дума шестого созыва до своего роспуска не будет проводить заседаний.

Как продвигается уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с участием спикера, не известно. В настоящее время следователи ждут результаты экспертизы и отказываются раскрывать подробности расследования. «Возможно, новости по делу появятся в начале сентября», – сказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Около полуночи его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась.

Сам Еремеев остался жив и был госпитализирован с переломом позвонка грудного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двоих людей. Впоследствии служба такси «Максим» выплатила по 500 тысяч рублей близким погибших.

Тюмень, служба информации

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