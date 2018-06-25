Спикер гордумы Тюмени попал в страшное ДТП

Пострадавшим в страшном ДТП в районе поселка Червишево под Тюменью является спикер городской думы областного центра Дмитрий Еремеев. Информацию подтвердил «Новому Дню» пресс-секретарь городской думы Сергей Путильцев.

Об аварии написали в соцсетях очевидцы. По сообщениям пользователей соцсетей, автомобиль «Тойота Ленд Крузер» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Авенсис», в которой было два человека. От страшного удара «Авенсис» загорелся. В региональном управлении МЧС дали небольшую справку о ЧП. «24 июня в 23 час 58 мин на 178 км автодороги Курган – Тюмень произошло столкновение автомобилей «Тойота Ланд Крузер» и «Тойота Авенсис», с последующем возгоранием автомобиля «Тойота Авенсис». К месту происшествия были направлены 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС», – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов на телефон станции скорой помощи поступил в ночь с 24 на 25 июня, в 23.59. Бригады «скорой» были на месте в 0.13. Медики констатировали гибель двоих взрослых, ещё одного пациента доставили в ОКБ №2.

Сергей Путильцев не сообщил никаких подробностей происшествия. В ГИБДД по Тюменской области «Новому Дню» уточнили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

фото – сообщество «ЧС Тобольск» «Вконтакте»

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.06.18

Тюменские коммунисты назвали спарринг-партнёра Моора. / «Сургутнефтегаз» избавляется от производства, которое хвалил экс-глава Тюменской области Якушев. / Болельщики из Перу предъявят претензии авиакомпании «ЮТэйр» из-за ЧП на маршруте Екатеринбург-Москва. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»