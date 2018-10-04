Уголовное дело главы Тюмени пересмотрят в конце октября

Дело главы Тюмени Дмитрия Еремеева будут повторно рассматривать в областном суде 23 октября 2018 года. Об этом сообщается в материалах инстанции. На повторном рассмотрении материалов расследования настаивала прокуратура Тюменской области, которая была недовольна прекращением уголовного дела в отношении спикера думы.

Уголовное дело г-на Еремеева было прекращено в сентябре 2018 года. Ему назначен штраф в 160 тыс. рублей. Таково наказание за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смертельному ДТП. Погибли двое мужчин. Во время следствия Еремеев выплатил компенсации семьям погибших, они не имеют к нему претензий и заявили об этом прессе, попросив больше не трогать главу думы.

Решение о прекращении дела было негативно воспринято не только общественностью, СМИ, прокуратурой, но и некоторыми политиками. Заявление об аварии сделал новый полпред в УрФО Николай Цуканов. Он сказал следующее: «Если мы не сделаем прививку, люди будут думать, что все позволено. Ну, давайте пойдем за угол, треснем кого-то и потом откупимся».

Смертельное ДТП произошло около полуночи 24 июня 2018 года на трассе Курган-Тюмень. Автомобиль «Тойота Лэнд Круизер», которым управлял председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной такси «Тойота Авенсис». Находящиеся в автомобиле люди погибли. По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.10.18

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