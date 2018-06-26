В Тюмени опасаются, что расследование аварии с участием спикера Гордумы будет необъективным

Личности двоих погибших в страшной аварии с участием Дмитрия Еремеева, спикера гордумы Тюмени и мужа замгубернатора Тюменской области, до сих пор не установлены. Сам депутат остается в ТОКБ№2 в Тюмени. Вместе с этим, по неподтвержденным данным, рассматривается версия, согласно которой именно он стал виновником ДТП.

Как сообщил источник «Нового Дня», владельцем автомашины Toyota Avensis, с которой столкнулся джип Toyota Land Cruiser 200 Дмитрия Еремеева, является проживающий в Тюмени некий Хушнутбек Сулаймонов. Машина зарегистрирована в ХМАО. Однако, кто были люди, ехавшие в ней, неизвестно. По словам источника, виновным в ДТП может быть находящийся сейчас в больнице с переломом позвонка Дмитрий Еремеев.

«При этом не исключено, что итоговые выводы следствия окажутся совсем другими, – сказал источник – Уже есть версии, что никого на встречке не было, когда он на обгон выходил, что Avensis из кармана придорожного вывернул, с видеорегистратором пытаются что-то придумать, – говорит источник. – Если вина будет доказана, политическому деятелю светит заключение».

Отметим, макимальное наказание по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по которой возбуждено уголовное дело, составляет до семи лет лишения свободы. Сам Еремеев, по словам источника, получил средней тяжести вред здоровью.

Сейчас уголовное дело, возбужденное изначально органми внутренних дел, передано в следственное управление СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области ограничились коротким комментарием: «Дело принято к производству для дальнейшего расследования».

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, авария случилась 24 июня в 23:58 мин на 178 км автодороги Курган – Тюмень. В автомобиле Toyota Avensis были два человека, они погибли.

Тюмень. Другие новости 26.06.18

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